Introducing the Blockworks Unified API: We have the data. Go build with it.Learn More

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Arc

Onchain metrics, activity and charts for Arc.

OverviewFinancialsActivityStablecoinsLendingSpot DEXs

Arc: Stablecoin Supply by Token

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Arc: Stablecoin Supply

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Arc: Stablecoin Token Snapshot

Latest observations by token

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Arc: Stablecoin Supply Changes

Daily change in outstanding supply

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Arc: Stablecoin DEX Volume by Pair

Stablecoin-to-stablecoin swaps only

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Arc: Stablecoin DEX Trades by Pair

Stablecoin-to-stablecoin swaps only

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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