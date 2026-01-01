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Courtyard

Onchain metrics, activity and charts for Courtyard.

FinancialsGachaponMarketplace

Courtyard: Total Gross Revenue (30D)

Reflects total revenue before deductions and should not be interpreted as net revenue.

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Courtyard: Total Gross Revenue (All-Time)

Reflects total revenue before deductions and should not be interpreted as net revenue.

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Courtyard: Average Net Revenue Margin

Defined as Net Revenue/Gross Revenue

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