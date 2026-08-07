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Crypto Projects

Onchain metrics, activity and charts for Crypto Projects.

Projects: Revenue

Total revenue from onchain projects

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Projects: Revenue by Sector

Revenue is categorized by the type of product offered by the project

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Projects: Screener

Top crypto projects based on revenue generated

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The Breakdown

Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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