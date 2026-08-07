Introducing the Blockworks Unified API: We have the data. Go build with it.Learn More

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Arc

Onchain metrics, activity and charts for Arc.

OverviewFinancialsActivityStablecoinsLendingSpot DEXs

Arc: Transaction Count

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Arc: Active Addresses

New and returning addresses

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Arc: Transaction Fee Cost

Average and median fee · USDC

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Arc: Gas Throughput

Mega-gas per second

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Arc: Top Recipients

Tracked recipients ranked by 90-day fees

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Arc: Top Recipients

Latest complete day · ranked by fees

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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