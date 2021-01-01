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Cardano

Onchain metrics, activity and charts for Cardano.

OverviewFinancialsActivityStakingStablecoinsCardano

Cardano: Network REV

Transaction fees and paid failure collateral.

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Cardano: Transaction Count

Total transactions processed on Cardano.

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Cardano: Stablecoin Supply

Total circulating stablecoin supply on Cardano.

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Cardano: Governance Activity

On-chain governance proposals submitted.

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