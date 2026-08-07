Introducing the Blockworks Unified API: We have the data. Go build with it.Learn More

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Arc

Onchain metrics, activity and charts for Arc.

OverviewFinancialsActivityStablecoinsLendingSpot DEXs

Arc: Spot Volume by Pair Category

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Arc: Total Spot Volume

Complete days only; source holds a rolling 10-day window

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Arc: Stablecoin-swap Share

Share of observed spot volume

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Arc: Spot Volume Leaderboard by DEX

Latest complete day · ranked by volume

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