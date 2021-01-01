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XRP Ledger

Onchain metrics, activity and charts for XRP Ledger.

OverviewFinancialsActivityStablecoinsSpot DEX

XRP Ledger: Network REV (Real Economic Value)

Transaction fees paid by users

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XRP Ledger: Transaction Activity

Transaction count and throughput

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XRP Ledger: Stablecoin Supply

Total circulating supply

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XRP Ledger: Spot DEX Volume

Native DEX spot trading volume

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