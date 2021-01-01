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Beezie
Onchain metrics, activity and charts for Beezie.
Beezie: Total Gross Revenue (30D)
Reflects total revenue before deductions and should not be interpreted as net revenue.
Beezie: Total Gross Revenue (All-Time)
Reflects total revenue before deductions and should not be interpreted as net revenue.
Beezie: Average Net Revenue Margin
Defined as Net Revenue / Gross Revenue
Beezie: Gross Revenue By Chain
Gross revenue reflects total revenue before deductions and should not be interpreted as net revenue.
Beezie: Referral Payouts
For Base Only
Beezie: Card Redemptions & Fees
For Base Only