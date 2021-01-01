Euler
Onchain metrics, activity and charts for Euler.
Euler: Revenue
Total revenue collected across Euler markets (net interest income + liquidation revenue)
Euler: Current Deposits
Current total value of assets deposited in Euler markets
Euler: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Euler markets
Euler: Deposits
Total value of assets deposited in Euler markets
Euler: Outstanding Loans
Total value of outstanding loans borrowed from Euler markets
Euler: Interest
Interest generated by borrowers across Euler markets
Euler: Stablecoin Yield
Market-weighted stablecoin supply APY on Euler (30-day average) vs. lending market and 3-month treasury benchmarks (raw daily)