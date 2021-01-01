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Euler

Onchain metrics, activity and charts for Euler.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest RatesVaults

Euler: Revenue

Total revenue collected across Euler markets (net interest income + liquidation revenue)

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Euler: Current Deposits

Current total value of assets deposited in Euler markets

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Euler: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Euler markets

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Euler: Deposits

Total value of assets deposited in Euler markets

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Euler: Outstanding Loans

Total value of outstanding loans borrowed from Euler markets

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Euler: Interest

Interest generated by borrowers across Euler markets

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Euler: Stablecoin Yield

Market-weighted stablecoin supply APY on Euler (30-day average) vs. lending market and 3-month treasury benchmarks (raw daily)

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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