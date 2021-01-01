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Vaults

Onchain metrics, activity and charts for Vaults.

OverviewCuratorsInfrastructureTop VaultsSteakhouse VaultsGauntlet VaultsSentora VaultsNonce Capital VaultsYearn VaultsSpark VaultsSky Money VaultsFelix VaultsVeda VaultsMethodology

Vaults: Vault Balances

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Vaults: Total AUM

Current assets under management across all tracked vaults, recursive deposits removed

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Vaults: Active Vaults

Number of vaults with more than $1 in AUM

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Vaults: Infrastructure Provider Deposits

Vault deposits across all infrastructure providers (protocols), by asset, recursive deposits removed

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Vaults: Curator AUM

Vault AUM across all curators, by asset, recursive deposits removed

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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