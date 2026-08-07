Curvance
Onchain metrics, activity and charts for Curvance.
Curvance: Deposits, Loans, and Liquidity
Total deposits, outstanding loans, and available liquidity across Curvance's isolated lending markets on Monad
Curvance: Current Deposits
Current total value of assets deposited across Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Deposits
Total value of assets deposited in Curvance's isolated markets on Monad, by market pair, asset and asset category
Curvance: Outstanding Loans
Total value of outstanding loans borrowed from Curvance's isolated markets on Monad, by market pair, asset and asset category
Curvance: Utilization Rates
Outstanding loans as a share of deposits across Curvance's markets
Curvance: Available Liquidity
Deposits net of outstanding loans, available to borrow across Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Markets
Summary data for Curvance's 26 isolated lending pairs on Monad
Curvance: Net Deposit Flows
Net user deposit flows into Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Net Borrow Flows
Net user borrow flows from Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Gross Deposit Flows
Gross deposit inflows, outflows and net flow from user transfers into Curvance's isolated markets on Monad
Curvance: Gross Borrow Flows
Gross borrows, repayments and net flow from user transfers in Curvance's isolated markets on Monad