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Curvance

Onchain metrics, activity and charts for Curvance.

OverviewLending MarketsFinancialsInterest Rates

Curvance: Deposits, Loans, and Liquidity

Total deposits, outstanding loans, and available liquidity across Curvance's isolated lending markets on Monad

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Curvance: Current Deposits

Current total value of assets deposited across Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Deposits

Total value of assets deposited in Curvance's isolated markets on Monad, by market pair, asset and asset category

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Curvance: Outstanding Loans

Total value of outstanding loans borrowed from Curvance's isolated markets on Monad, by market pair, asset and asset category

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Curvance: Utilization Rates

Outstanding loans as a share of deposits across Curvance's markets

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Curvance: Available Liquidity

Deposits net of outstanding loans, available to borrow across Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Markets

Summary data for Curvance's 26 isolated lending pairs on Monad

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Curvance: Net Deposit Flows

Net user deposit flows into Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Net Borrow Flows

Net user borrow flows from Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Gross Deposit Flows

Gross deposit inflows, outflows and net flow from user transfers into Curvance's isolated markets on Monad

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Curvance: Gross Borrow Flows

Gross borrows, repayments and net flow from user transfers in Curvance's isolated markets on Monad

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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