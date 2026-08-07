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Aave

Onchain metrics, activity and charts for Aave.

OverviewFinancialsAAVE TokenLending MarketsCollateralInterest RatesLendersBorrowersGHO TokenV4 Hubs & SpokesLiquidationsFlash LoansUmbrella

Aave: Hub Deposits

Total value of deposits in Aave V4 hubs

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Aave: Hub Loans

Total value of borrowed from Aave V4 hubs

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Aave: Spoke Deposits

Total value of deposits in Aave V4 spokes by hub

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Aave: Spoke Loans

Total value of loans borrowed from Aave V4 spokes by hub

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