Aave: Liquidations
Liquidation driven debt and collateral flows from Aave
Aave: Debt Repaid
Total value of debt repaid through liquidations
Aave: Collateral Seized
Total value of collateral seized through liquidations
Aave: Top Liquidations
Top liquidations by value of debt repaid
Aave: Liquidation Debt Repaid
Value of debt repaid by debt asset
Aave: Liquidation Losses
Bad debt realized from liquidations
Aave: Liquidation Collateral Seized
Value of collateral seized by collateral asset
Aave: Net Liquidation Bonus
Liquidation bonus paid to liquidators net of fees
Aave: Gross Liquidation Bonus
Total liquidation bonus before fees collected
Aave: Liquidation Counts
Number of liquidations
Aave: Liquidation Fees
Portion of liquidation bonus collected by Aave
Aave: Top Liquidators
Top liquidators on Aave V3 by total value liquidated
Aave: Top Liquidated Borrowers
Most liquidated borrowers on Aave V3 by estimated loss
Aave: Bad Debt Outstanding
Value of outstanding bad debt from liquidation losses
Aave: Cumulative Bad Debt Covered
Cumulative value of bad debt covered by Umbrella