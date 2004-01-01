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Aave

Onchain metrics, activity and charts for Aave.

Aave: Liquidations

Liquidation driven debt and collateral flows from Aave

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Aave: Debt Repaid

Total value of debt repaid through liquidations

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Aave: Collateral Seized

Total value of collateral seized through liquidations

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Aave: Top Liquidations

Top liquidations by value of debt repaid

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Aave: Liquidation Debt Repaid

Value of debt repaid by debt asset

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Aave: Liquidation Losses

Bad debt realized from liquidations

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Aave: Liquidation Collateral Seized

Value of collateral seized by collateral asset

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Aave: Net Liquidation Bonus

Liquidation bonus paid to liquidators net of fees

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Aave: Gross Liquidation Bonus

Total liquidation bonus before fees collected

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Aave: Liquidation Counts

Number of liquidations

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Aave: Liquidation Fees

Portion of liquidation bonus collected by Aave

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Aave: Top Liquidators

Top liquidators on Aave V3 by total value liquidated

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Aave: Top Liquidated Borrowers

Most liquidated borrowers on Aave V3 by estimated loss

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Aave: Bad Debt Outstanding

Value of outstanding bad debt from liquidation losses

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Aave: Cumulative Bad Debt Covered

Cumulative value of bad debt covered by Umbrella

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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