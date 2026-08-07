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Fluid

Onchain metrics, activity and charts for Fluid.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest Rates

Fluid: Deposits, Loans, and Liquidity

Deposits, loans, and available liquidity across Fluid markets. Liquidity = deposits not currently out on loan.

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Fluid: Current Deposits

Current total value of assets deposited in Fluid markets

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Fluid: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Fluid markets

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Fluid: Deposits

Value of assets deposited into Fluid markets, broken down by asset within each market

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Fluid: Loans

Value of assets borrowed from Fluid markets, broken down by asset within each market

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Fluid: Utilization Rates

Utilization rate (borrow / deposit) of assets within each Fluid market

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Fluid: Available Liquidity

Liquidity available to be borrowed, by asset within each Fluid market (deposits minus loans, floored at zero)

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Fluid: Markets

Summary data for assets listed across Fluid markets

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Fluid: Net Deposit Flows

Net inflows and outflows of assets deposited into Fluid markets, broken down by asset within each market

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Fluid: Net Borrow Flows

Net issuance and repayments of loans on Fluid markets, broken down by asset within each market

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Fluid: Gross Deposit Flows

Gross inflows and outflows of assets deposited into Fluid markets

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Fluid: Gross Borrow Flows

Gross issuance and repayment of loans on Fluid markets

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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