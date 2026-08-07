Fluid
Onchain metrics, activity and charts for Fluid.
Fluid: Deposits, Loans, and Liquidity
Deposits, loans, and available liquidity across Fluid markets. Liquidity = deposits not currently out on loan.
Fluid: Current Deposits
Current total value of assets deposited in Fluid markets
Fluid: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Fluid markets
Fluid: Deposits
Value of assets deposited into Fluid markets, broken down by asset within each market
Fluid: Loans
Value of assets borrowed from Fluid markets, broken down by asset within each market
Fluid: Utilization Rates
Utilization rate (borrow / deposit) of assets within each Fluid market
Fluid: Available Liquidity
Liquidity available to be borrowed, by asset within each Fluid market (deposits minus loans, floored at zero)
Fluid: Markets
Summary data for assets listed across Fluid markets
Fluid: Net Deposit Flows
Net inflows and outflows of assets deposited into Fluid markets, broken down by asset within each market
Fluid: Net Borrow Flows
Net issuance and repayments of loans on Fluid markets, broken down by asset within each market
Fluid: Gross Deposit Flows
Gross inflows and outflows of assets deposited into Fluid markets
Fluid: Gross Borrow Flows
Gross issuance and repayment of loans on Fluid markets