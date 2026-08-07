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Forward Industries

Onchain metrics, activity and charts for Forward Industries.

Crypto HoldingsMarket DataMarket Share

Forward Industries (FWDI): Market Capitalization Share

Market share of all crypto treasury companies

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Forward Industries (FWDI): Share of Crypto NAV

Market share of all crypto treasury companies

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The Breakdown

Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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