Euler
Onchain metrics, activity and charts for Euler.
Euler: Deposits, Loans, and Liquidity
Deposits, loans, and available liquidity across Euler markets. Liquidity = deposits not currently out on loan.
Euler: Current Deposits
Current total value of assets deposited in Euler markets
Euler: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Euler markets
Euler: Deposits
Value of assets deposited into Euler markets, broken down by asset within each market
Euler: Loans
Value of assets borrowed from Euler markets, broken down by asset within each market
Euler: Utilization Rates
Utilization rate (borrow / deposit) of assets within each Euler market
Euler: Available Liquidity
Liquidity available to be borrowed, by asset within each Euler market (deposits minus loans, floored at zero)
Euler: Markets
Summary data for assets listed across Euler markets
Euler: Net Deposit Flows
Net inflows and outflows of assets deposited into Euler markets, broken down by asset within each market
Euler: Net Borrow Flows
Net issuance and repayments of loans on Euler markets, broken down by asset within each market
Euler: Gross Deposit Flows
Gross inflows and outflows of assets deposited into Euler markets
Euler: Gross Borrow Flows
Gross issuance and repayment of loans on Euler markets