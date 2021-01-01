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Euler

Onchain metrics, activity and charts for Euler.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest RatesVaults

Euler: Deposits, Loans, and Liquidity

Deposits, loans, and available liquidity across Euler markets. Liquidity = deposits not currently out on loan.

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Euler: Current Deposits

Current total value of assets deposited in Euler markets

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Euler: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Euler markets

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Euler: Deposits

Value of assets deposited into Euler markets, broken down by asset within each market

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Euler: Loans

Value of assets borrowed from Euler markets, broken down by asset within each market

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Euler: Utilization Rates

Utilization rate (borrow / deposit) of assets within each Euler market

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Euler: Available Liquidity

Liquidity available to be borrowed, by asset within each Euler market (deposits minus loans, floored at zero)

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Euler: Markets

Summary data for assets listed across Euler markets

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Euler: Net Deposit Flows

Net inflows and outflows of assets deposited into Euler markets, broken down by asset within each market

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Euler: Net Borrow Flows

Net issuance and repayments of loans on Euler markets, broken down by asset within each market

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Euler: Gross Deposit Flows

Gross inflows and outflows of assets deposited into Euler markets

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Euler: Gross Borrow Flows

Gross issuance and repayment of loans on Euler markets

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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