Collector CryptCourtyardPhygitalsBeezie

Beezie

Onchain metrics, activity and charts for Beezie.

FinancialsGachaponMarketplace

Beezie: Gacha Spend - USDC vs Credit Card

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Beezie: Total Gacha Spendings

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Beezie: Daily Active Address By Lifetime Spend Tier

Daily active addresses grouped by cumulative lifetime-spend tier.

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Beezie: Daily Active Address By Daily Spend Tier

Daily active addresses grouped by same-day spend tier.

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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