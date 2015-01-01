Vaults
Onchain metrics, activity and charts for Vaults.
Totals
Vaults: Top Performing Vaults
Top vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Net of fees; vault-days < $100k or > 500% APY excluded.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark
Same top-17 vaults (>$1M current AUM) as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
USDC Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (USDC)
Top USDC vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDC)
Same top-17 USDC vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
USDT Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (USDT)
Top USDT vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDT)
Same top-17 USDT vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
WETH Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (WETH)
Top WETH vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. WETH lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (WETH)
Same top-17 WETH vaults as the performance leaderboard, in bps vs. WETH lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
PYUSD Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (PYUSD)
Top PYUSD vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 2 vaults clear the full 90-day eligibility bar.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (PYUSD)
Same 2 PYUSD vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
WBTC Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (WBTC)
Top WBTC vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR. No benchmark -- no BTC lending rate is available. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.
Vaults: Top Performing Vaults - Rolling Average APY (WBTC)
Same top WBTC vaults as the performance leaderboard, showing rolling avg net APY directly (no benchmark available) over trailing 7/30/90/365 days.
DAI Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (DAI)
Top DAI vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 2 vaults clear the full 90-day eligibility bar.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (DAI)
Same 2 DAI vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
RLUSD Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (RLUSD)
Top RLUSD vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Very thin market -- only 1 vault clears the full 90-day eligibility bar.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (RLUSD)
Same RLUSD vault as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.
USDT0 Vaults
Vaults: Top Performing Vaults (USDT0)
Top USDT0 vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 4 vaults clear the full 90-day eligibility bar.
Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDT0)
Same top USDT0 vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.