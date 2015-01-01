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Vaults

Onchain metrics, activity and charts for Vaults.

OverviewCuratorsInfrastructureTop VaultsSteakhouse VaultsGauntlet VaultsSentora VaultsNonce Capital VaultsYearn VaultsSpark VaultsSky Money VaultsFelix VaultsVeda VaultsMethodology

Totals

Vaults: Top Performing Vaults

Top vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Net of fees; vault-days < $100k or > 500% APY excluded.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark

Same top-17 vaults (>$1M current AUM) as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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USDC Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (USDC)

Top USDC vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDC)

Same top-17 USDC vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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USDT Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (USDT)

Top USDT vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDT)

Same top-17 USDT vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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WETH Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (WETH)

Top WETH vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR vs. WETH lending benchmark. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (WETH)

Same top-17 WETH vaults as the performance leaderboard, in bps vs. WETH lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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PYUSD Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (PYUSD)

Top PYUSD vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 2 vaults clear the full 90-day eligibility bar.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (PYUSD)

Same 2 PYUSD vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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WBTC Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (WBTC)

Top WBTC vaults (>$1M current AUM) across all curators/chains/protocols by trailing 90d net TWR. No benchmark -- no BTC lending rate is available. Vault-days < $100k or > 500% APY excluded.

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Vaults: Top Performing Vaults - Rolling Average APY (WBTC)

Same top WBTC vaults as the performance leaderboard, showing rolling avg net APY directly (no benchmark available) over trailing 7/30/90/365 days.

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DAI Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (DAI)

Top DAI vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 2 vaults clear the full 90-day eligibility bar.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (DAI)

Same 2 DAI vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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RLUSD Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (RLUSD)

Top RLUSD vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Very thin market -- only 1 vault clears the full 90-day eligibility bar.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (RLUSD)

Same RLUSD vault as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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USDT0 Vaults

Vaults: Top Performing Vaults (USDT0)

Top USDT0 vaults (>$1M current AUM) by trailing 90d net TWR vs. stablecoin lending benchmark. Thin market -- only 4 vaults clear the full 90-day eligibility bar.

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Vaults: Top Performing Vaults vs Benchmark (USDT0)

Same top USDT0 vaults as the performance leaderboard, in bps vs. stablecoin lending benchmark. Rolling avg of daily net APY spread over trailing 7/30/90/365 days.

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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