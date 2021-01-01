Vaults
Onchain metrics, activity and charts for Vaults.
Vaults: Curator AUM by Chain
Vault AUM across all curators, by chain, recursive deposits removed
Vaults: Curators
Number of distinct curators with positive AUM across all vaults, recursive deposits removed
Vaults: Curators with AUM over $1B
Number of curators with total AUM (recursive deposits removed) over $1B
Vaults: Curator AUM by Asset
Vault AUM across all curators, by asset, recursive deposits removed
Vaults: Curator AUM by Protocol
Vault AUM across all curators, by protocol, recursive deposits removed
Vaults: Curator Net Yield by Asset
Net yield across all curators, by asset (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)
Vaults: Curator Net Yield by Protocol
Net yield across all curators, by protocol (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)
Vaults: Curator Total Fees by Asset
Total fees charged across all curators, by asset (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)
Vaults: Curator Total Fees by Protocol
Total fees charged across all curators, by protocol (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)