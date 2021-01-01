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Vaults

Onchain metrics, activity and charts for Vaults.

OverviewCuratorsInfrastructureTop VaultsSteakhouse VaultsGauntlet VaultsSentora VaultsNonce Capital VaultsYearn VaultsSpark VaultsSky Money VaultsFelix VaultsVeda VaultsMethodology

Vaults: Curator AUM by Chain

Vault AUM across all curators, by chain, recursive deposits removed

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Vaults: Curators

Number of distinct curators with positive AUM across all vaults, recursive deposits removed

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Vaults: Curators with AUM over $1B

Number of curators with total AUM (recursive deposits removed) over $1B

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Vaults: Curator AUM by Asset

Vault AUM across all curators, by asset, recursive deposits removed

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Vaults: Curator AUM by Protocol

Vault AUM across all curators, by protocol, recursive deposits removed

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Vaults: Curator Net Yield by Asset

Net yield across all curators, by asset (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)

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Vaults: Curator Net Yield by Protocol

Net yield across all curators, by protocol (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)

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Vaults: Curator Total Fees by Asset

Total fees charged across all curators, by asset (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)

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Vaults: Curator Total Fees by Protocol

Total fees charged across all curators, by protocol (recursive vault-in-vault netting not yet available for this metric)

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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