Collector CryptCourtyardPhygitals

Phygitals

Onchain metrics, activity and charts for Phygitals.

FinancialsGachaponMarketplace

Phygitals: Gacha Spend - USDC vs Credit Card

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Phygitals: Total Gacha Spendings

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Phygitals: Total No of Packs Opened

Only accounts for packs with NFT delivered

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Phygitals: Packs Opened by Pack Tier

Figures here doesnt include Gacha Spending paid via Credit Card

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Phygitals: Gacha User Contribution by Spending Tiers

Figures here do not include Gacha Spending paid via Credit Card

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Phygitals: User Spending Concentration

Figures here do not include Gacha Spending paid via Credit Card.

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Phygitals: Daily Active Address by Lifetime Spend Tier

Daily active address grouped by their cumulative lifetime-spend tier.

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Phygitals: Daily Active Address by Daily Spend Tier

Daily active address grouped by their that-day spend tier.

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The Breakdown

Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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