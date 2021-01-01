Collector CryptCourtyardPhygitals

Courtyard

Onchain metrics, activity and charts for Courtyard.

FinancialsGachaponMarketplace

Courtyard: Secondary Marketplace Volume

Doesnt include auctions

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Courtyard: Top Sales on Marketplace

Top Sales Transacted on Marketplace (Non Auction)

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Courtyard: Top Buyers

Top 100 secondary market buyers by lifetime purchase value.

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Courtyard: Distinct Buyers Per Day

Unique buyer wallets active in the secondary marketplace each day

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Courtyard: Marketplace Top Sales (Non Auction)

Top Sales Transacted on Marketplace (Non Auction)

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The Breakdown

Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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