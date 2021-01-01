Cardano
Onchain metrics, activity and charts for Cardano.
Cardano: Transaction Count
Daily transactions and average transactions per second.
Cardano: Active Addresses
Daily active addresses split by new and returning addresses.
Cardano: Transaction Fees
Average and median fees paid per transaction.
Cardano: Collateral Transaction Stats
Aggregate-derived collateral and Plutus fee averages for script transactions.
Cardano: UTXO Throughput
Transaction inputs and outputs processed per day.
Cardano: Script Activity
Plutus script transactions, executions, and unique scripts called.
Cardano: Script Resource Intensity
Average Plutus CPU steps and memory units per script execution.
Cardano: Top Contracts (Last 1 Day)
Ranked by transaction fees on the latest available day.