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Cardano

Onchain metrics, activity and charts for Cardano.

OverviewFinancialsActivityStakingStablecoinsCardano

Cardano: Transaction Count

Daily transactions and average transactions per second.

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Cardano: Active Addresses

Daily active addresses split by new and returning addresses.

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Cardano: Transaction Fees

Average and median fees paid per transaction.

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Cardano: Collateral Transaction Stats

Aggregate-derived collateral and Plutus fee averages for script transactions.

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Cardano: UTXO Throughput

Transaction inputs and outputs processed per day.

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Cardano: Script Activity

Plutus script transactions, executions, and unique scripts called.

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Cardano: Script Resource Intensity

Average Plutus CPU steps and memory units per script execution.

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Cardano: Top Contracts (Last 1 Day)

Ranked by transaction fees on the latest available day.

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