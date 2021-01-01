AptosAvalancheBerachainBitcoinBNBCardanoCelestiaEthereumFogoMonadPlasmaPolygon PoSSKALESolanaStorySuiTempoTronXRP LedgerZcash

XRP Ledger

Onchain metrics, activity and charts for XRP Ledger.

OverviewFinancialsActivityStablecoinsSpot DEX

XRP Ledger: Transaction Count

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

XRP Ledger: Active Accounts

Daily active accounts split by new and returning accounts

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

XRP Ledger: Transaction Fee Cost

Average and median cost to submit a transaction

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

XRP Ledger: Ledger Throughput

Daily closed ledgers and average transactions per ledger

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

XRP Ledger: Transaction Type Mix

Daily transactions by XRPL transaction type

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

XRP Ledger: Transaction Types

Latest day breakdown

Subscribe to Research to view this metric

Learn more about Blockworks Research here

Log inSign up

Newsletter

The Breakdown

Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

Blockworks Research

Unlock crypto's most powerful research platform.

Our research packs a punch and gives you actionable takeaways for each topic.

SubscribeGet in touch

Blockworks Inc.

133 W 19th St., New York, NY 10011

Blockworks Network

NewsPodcastsNewslettersEventsRoundtablesAnalytics

Company

AboutAdvertiseCareersContactBrand Kit

Resources & Legal

Trust & EthicsPrivacyTerms of ServiceGlossary