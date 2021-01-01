Morpho
Onchain metrics, activity and charts for Morpho.
Morpho: Steakhouse Financial Deposits
Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Steakhouse Financial Deposits
Current value of deposits, recursive deposits removed
Morpho: Steakhouse Financial Active Vaults
Number of vaults with greater than $1 in deposits
Morpho: Steakhouse Deposits by Chain
Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Steakhouse Deposits by Asset
Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Steakhouse Vault Performance
Time-weighted return for top Steakhouse vaults
Morpho: Steakhouse Financial Vault Net Yield
Interest generated for Steakhouse Financial managed vaults, net of fees
Morpho: Steakhouse Financial Vault Net Performance
Aggregate net performance across Steakhouse managed vaults
Morpho: Steakhouse Financial Vault Gross Yield
Total interest generated for Steakhouse Financial managed vaults
Morpho: Steakhouse Financial Vault Gross Performance
Aggregate gross performance across Steakhouse managed vaults
Morpho: Steakhouse Financial Performance Fees
Performance fees charged as a percentage of interest generated
Morpho: Steakhouse Financial NIM
Net Interest Margin earned by Steakhouse Financial