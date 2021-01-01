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Morpho

Onchain metrics, activity and charts for Morpho.

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Morpho: Steakhouse Financial Deposits

Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Steakhouse Financial Deposits

Current value of deposits, recursive deposits removed

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Morpho: Steakhouse Financial Active Vaults

Number of vaults with greater than $1 in deposits

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Morpho: Steakhouse Deposits by Chain

Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Steakhouse Deposits by Asset

Total value of deposits in Steakhouse curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Steakhouse Vault Performance

Time-weighted return for top Steakhouse vaults

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Morpho: Steakhouse Financial Vault Net Yield

Interest generated for Steakhouse Financial managed vaults, net of fees

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Morpho: Steakhouse Financial Vault Net Performance

Aggregate net performance across Steakhouse managed vaults

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Morpho: Steakhouse Financial Vault Gross Yield

Total interest generated for Steakhouse Financial managed vaults

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Morpho: Steakhouse Financial Vault Gross Performance

Aggregate gross performance across Steakhouse managed vaults

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Morpho: Steakhouse Financial Performance Fees

Performance fees charged as a percentage of interest generated

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Morpho: Steakhouse Financial NIM

Net Interest Margin earned by Steakhouse Financial

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