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Morpho

Onchain metrics, activity and charts for Morpho.

OverviewFinancialsLending MarketsVaultsInterest RatesMORPHO TokenSteakhouse Financial VaultsSentora VaultsGauntlet Vaults

Morpho: Gauntlet Financial Deposits

Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Gauntlet Deposits

Current value of deposits, recursive deposits removed

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Morpho: Gauntlet Active Vaults

Number of vaults with greater than $1 in deposits

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Morpho: Gauntlet Deposits by Chain

Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Gauntlet Deposits by Asset

Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed

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Morpho: Gauntlet Vault Performance

Time-weighted return for top Gauntlet vaults

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Morpho: Gauntlet Financial Vault Net Yield

Interest generated for Gauntlet managed vaults, net of fees

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Morpho: Gauntlet Financial Vault Net Performance

Aggregate net performance across Gauntlet managed vaults

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Morpho: Gauntlet Financial Vault Gross Yield

Total interest generated for Gauntlet managed vaults

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Morpho: Gauntlet Financial Vault Gross Performance

Aggregate gross performance across Gauntlet managed vaults

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Morpho: Gauntlet Financial Performance Fees

Performance fees charged as a percentage of interest generated

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Morpho: Gauntlet Financial NIM

Net Interest Margin earned by Gauntlet

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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