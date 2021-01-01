Morpho
Onchain metrics, activity and charts for Morpho.
Morpho: Gauntlet Financial Deposits
Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Gauntlet Deposits
Current value of deposits, recursive deposits removed
Morpho: Gauntlet Active Vaults
Number of vaults with greater than $1 in deposits
Morpho: Gauntlet Deposits by Chain
Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Gauntlet Deposits by Asset
Total value of deposits in Gauntlet curated vaults, recursive deposits removed
Morpho: Gauntlet Vault Performance
Time-weighted return for top Gauntlet vaults
Morpho: Gauntlet Financial Vault Net Yield
Interest generated for Gauntlet managed vaults, net of fees
Morpho: Gauntlet Financial Vault Net Performance
Aggregate net performance across Gauntlet managed vaults
Morpho: Gauntlet Financial Vault Gross Yield
Total interest generated for Gauntlet managed vaults
Morpho: Gauntlet Financial Vault Gross Performance
Aggregate gross performance across Gauntlet managed vaults
Morpho: Gauntlet Financial Performance Fees
Performance fees charged as a percentage of interest generated
Morpho: Gauntlet Financial NIM
Net Interest Margin earned by Gauntlet