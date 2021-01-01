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Hyperliquid

Onchain metrics, activity and charts for Hyperliquid.

OverviewFinancialsHYPE ETFsStakingStablecoinsSpot ActivityFutures ActivityBuilder CodesPrediction Markets (HIP-4)LendingHyperEVM - ActivityHyperEVM - Spot DEX

Hyperliquid: Builder Codes — Notional Volume

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Hyperliquid: Builder Codes — Builder Activity Table

All USD denominated metrics are notional unless stated otherwise.

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