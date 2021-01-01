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Fluent

Onchain metrics, activity and charts for Fluent.

OverviewFinancialsOnchain ActivityStablecoins

USDnr Vault

This section tracks the USDnr/sUSDnr vault separately from stablecoin supply. sUSDnr depositor interest estimates holder yield from changes in the vault exchange rate.

BLEND Buybacks

Public sources report a BLEND buyback using USDnr. The table below shows the reported date, BLEND amount purchased, USD value at execution, and average fill price.

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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