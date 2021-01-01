Open menu
Brands
newsletters
podcasts
events
roundtables
token transparency
etf tracker
prices
research
analytics
Markets
Treasury Companies
Crypto ETFs
Funding and M&A
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges
Sectors
App Comparison
Chain Comparison
L2 Comparison
Launchpads
Layer 1
Aptos
Avalanche
Berachain
Bitcoin
Celestia
Ethereum
Polygon PoS
SKALE
Solana
Fogo Testnet
Layer 2
Arbitrum
Base
Katana
OP Mainnet
Unichain
ZKsync Era
Finance
Aries
Ellipsis Labs
Fluid
Hyperliquid
Jupiter
Lifinity
MakerDAO
Marinade
Meteora
Morpho
Orca
Raydium
Spark
Consumer
Polymarket
Pump.fun
Zora
DePin
GEODNET
Chain Clusters
OP Superchain
ZKsync Elastic Network
ETFS
Bitcoin ETF
Ethereum ETF
Jupiter:
Spot Activity
Onchain metrics, activity and charts for Jupiter.
Financials
JUP Token
Spot Activity
Futures Activity
Jup Lend
Jup Studio
DEX Aggregator
Request-for-Quote
Limit Orders
Jupiter: Total Spot Volume
D
W
M
Q
Jupiter: DEX Aggregator Volume
Related News
more from news