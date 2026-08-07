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Olympus

Onchain metrics, activity and charts for Olympus.

OverviewFinancialsOHM TokenSupply & IssuanceCooler LoansRisk & SolvencySecurity & Audits

Olympus: Backing per OHM & Market Price

Backing per OHM plotted against OHM's market price, with the gap between the two lines as the premium.

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Olympus: Backing per OHM

Backing per backed OHM, as of the prior day's close.

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Olympus: Premium to Backing

Market price premium over backing per OHM, as of the prior day's close on a daily-average price.

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Olympus: Backing

Total backing held by the treasury, in US dollars, as of the prior close. Excludes the Convertible Deposit loan receivable, which is secured by depositor funds, not treasury assets.

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Olympus: Backing vs Premium on Backed OHM

Market value of backed OHM split into backing and the premium the market pays above it.

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Olympus: Protocol-Owned Liquidity

Protocol-owned liquidity by venue across Ethereum, Base, Berachain and Arbitrum, with both sides of each position valued in USD.

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Olympus: Cooler Loans Outstanding

Debt outstanding against gOHM collateral through Olympus Cooler, across the V1 Clearinghouses and V2 MonoCooler.

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