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Neverland

Onchain metrics, activity and charts for Neverland.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest Rates

Neverland: Deposits, Loans, and Liquidity

Total deposits, outstanding loans, and available liquidity across Neverland's core and isolated markets on Monad

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Neverland: Current Deposits

Current total value of assets deposited across Neverland's core and isolated markets on Monad

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Neverland: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Neverland's core and isolated markets on Monad

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Neverland: Deposits

Total value of assets deposited in Neverland's markets on Monad, by market type, asset and asset category

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Neverland: Outstanding Loans

Total value of outstanding loans borrowed from Neverland's markets on Monad, by market type, asset and asset category

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Neverland: Utilization Rates

Outstanding loans as a share of deposits across Neverland's markets

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Neverland: Available Liquidity

Deposits net of outstanding loans, available to borrow across Neverland's markets on Monad

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Neverland: Markets

Summary data for Neverland's core and isolated markets on Monad

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Neverland: Net Deposit Flows

Net deposit flows into Neverland's markets on Monad

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Neverland: Net Borrow Flows

Net borrow flows from Neverland's markets on Monad

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Neverland: Gross Deposit Flows

Gross deposit inflows, outflows and net flow across Neverland's markets on Monad

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Neverland: Gross Borrow Flows

Gross borrows, repayments and net flow across Neverland's markets on Monad

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