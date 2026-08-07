Neverland
Onchain metrics, activity and charts for Neverland.
Neverland: Deposits, Loans, and Liquidity
Total deposits, outstanding loans, and available liquidity across Neverland's core and isolated markets on Monad
Neverland: Current Deposits
Current total value of assets deposited across Neverland's core and isolated markets on Monad
Neverland: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Neverland's core and isolated markets on Monad
Neverland: Deposits
Total value of assets deposited in Neverland's markets on Monad, by market type, asset and asset category
Neverland: Outstanding Loans
Total value of outstanding loans borrowed from Neverland's markets on Monad, by market type, asset and asset category
Neverland: Utilization Rates
Outstanding loans as a share of deposits across Neverland's markets
Neverland: Available Liquidity
Deposits net of outstanding loans, available to borrow across Neverland's markets on Monad
Neverland: Markets
Summary data for Neverland's core and isolated markets on Monad
Neverland: Net Deposit Flows
Net deposit flows into Neverland's markets on Monad
Neverland: Net Borrow Flows
Net borrow flows from Neverland's markets on Monad
Neverland: Gross Deposit Flows
Gross deposit inflows, outflows and net flow across Neverland's markets on Monad
Neverland: Gross Borrow Flows
Gross borrows, repayments and net flow across Neverland's markets on Monad