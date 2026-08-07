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Neverland

Onchain metrics, activity and charts for Neverland.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest Rates

Neverland: Protocol Revenue

Protocol revenue generated by Neverland across treasury interest, liquidation fees, and flash loan fees

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Neverland: Current Deposits

Current total value of assets deposited across Neverland's lending markets on Monad

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Neverland: Current Loans

Current total value of outstanding loans borrowed from Neverland's lending markets on Monad

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Neverland: Deposits

Total value of assets deposited across Neverland's lending markets on Monad

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Neverland: Outstanding Loans

Total value of outstanding loans borrowed from Neverland's lending markets on Monad

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Neverland: Interest

Interest generated by borrowers across Neverland's lending markets on Monad

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Neverland: Stablecoin Yield

Neverland's market-weighted stablecoin supply APY vs. sector and 3-month Treasury benchmarks

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