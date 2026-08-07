Neverland
Onchain metrics, activity and charts for Neverland.
Neverland: Protocol Revenue
Protocol revenue generated by Neverland across treasury interest, liquidation fees, and flash loan fees
Neverland: Current Deposits
Current total value of assets deposited across Neverland's lending markets on Monad
Neverland: Current Loans
Current total value of outstanding loans borrowed from Neverland's lending markets on Monad
Neverland: Deposits
Total value of assets deposited across Neverland's lending markets on Monad
Neverland: Outstanding Loans
Total value of outstanding loans borrowed from Neverland's lending markets on Monad
Neverland: Interest
Interest generated by borrowers across Neverland's lending markets on Monad
Neverland: Stablecoin Yield
Neverland's market-weighted stablecoin supply APY vs. sector and 3-month Treasury benchmarks