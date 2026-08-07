Lista DAO
Onchain metrics, activity and charts for Lista DAO.
Lista: Vault Deposits
Value of assets deposited into Lista vaults
Lista: Total Vault Balances
Value of assets managed using Lista vaults
Lista: Active Vaults
Number of Lista vaults with a positive balance
Lista: Curator Deposits by Asset
Share of Lista vault deposits managed by each curator, by asset
Lista: Vaults Net Yield
Net yield earned by Lista vault depositors after fees
Lista: Vaults Net Performance
Net yield APY of Lista vaults after fees
Lista: Vaults Gross Yield
Gross yield earned by Lista vault depositors before fees
Lista: Vaults Gross Performance
Gross yield APY of Lista vaults before fees
Lista: Vaults Performance Fees
Performance fees collected by curators on Lista vaults
Lista: Vaults Management Fees
Management fees collected by curators, charged on vault balance