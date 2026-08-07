AaveCompoundCurvanceDolomiteEulerFluidHyperLendJustLendJupiterKaminoLista DAOMapleMorphoSparkTydroUSD.AIVenus

Lista DAO

Onchain metrics, activity and charts for Lista DAO.

OverviewFinancialsLending MarketsInterest RatesVaults

Lista: Vault Deposits

Value of assets deposited into Lista vaults

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Lista: Total Vault Balances

Value of assets managed using Lista vaults

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Lista: Active Vaults

Number of Lista vaults with a positive balance

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Lista: Curator Deposits by Asset

Share of Lista vault deposits managed by each curator, by asset

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Lista: Vaults Net Yield

Net yield earned by Lista vault depositors after fees

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Lista: Vaults Net Performance

Net yield APY of Lista vaults after fees

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Lista: Vaults Gross Yield

Gross yield earned by Lista vault depositors before fees

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Lista: Vaults Gross Performance

Gross yield APY of Lista vaults before fees

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Lista: Vaults Performance Fees

Performance fees collected by curators on Lista vaults

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Lista: Vaults Management Fees

Management fees collected by curators, charged on vault balance

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Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.

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